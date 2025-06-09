جريمة العيد، تفاصيل مثيرة في مقتل شاب على يد شقيقه بالحوامدية

تجري نيابة الحوامدية تحقيقات موسعة في مقتل شاب على يد شقيقه في الحوامدية، نتيجة خلاف عائلي نشب بين الطرفين.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وتشريح جثة المتوفى لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات قال المتهم: “حصل خلاف بيني وبين أخويا قبل الحادث بيوم، كنا بنتخانق كتير بسبب مشاكل عائلية، وكان دايما بيزعقلي قدام الناس، والموضوع تطور أكتر يوم الواقعة لما دخلنا في مشادة كبيرة، وبدأ هو يشد معايا ويدفعني، وأنا اتعصبت ومقدرتش أتمالك أعصابي، فطعنته ومكنش قصدي أموته”.

مقتل شاب علي يد شقيقه بالحوامدية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص والتحريات أن شقيق المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، بعد أن نشب بينهما خلاف تطور إلى مشادة حادة، انتهت بطعنة أودت بحياة الشاب في الحال.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.



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