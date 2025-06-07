اصطحاب متهم بقتل والدته والشروع في قتل والده وشقيقته لتمثيل الجريمة بالشرقية

اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم بإنهاء حياة والدته والشروع في قتل والده وشقيقته لتمثيل وقائع الجريمة في مسرح الحادث، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد ساعات من ارتكابه الواقعة التي هزّت قريةً كشيك التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية أول أيام عيد الأضحى.

مضطرب نفسيًا ينهي حياة والدته ويصيب والده وشقيقته بالشرقية

شهدت قرية كشيك التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية جريمة مأساوية في أول أيام عيد الأضحى، بعدما أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على قتل والدته وإصابة والده وشقيقته بإصابات بالغة، وذلك عقب ساعات قليلة من خروجه من مصحة نفسية لعلاج الإدمان.

ووفقًا للتحريات الأولية، فقد اعتدى الشاب "أحمد. ع. أ"، 22 عامًا، طالب بكلية التجارة (الابن الوحيد) ومقيم بإحدى قرى المركز، على أفراد أسرته مستخدمًا أداة حادة داخل منزل العائلة، ما أسفر عن مقتل والدته "ابتسام. م"، ربة منزل، في الحال، فيما تم نقل والده "عبد السلام. ع" وشقيقته "ندى" إلى أحد المستشفيات الخاصة في حالة حرجة نتيجة إصاباتهما الخطيرة.

وشهدت لحظات الجريمة حالة من الذعر الشديد داخل المنزل، إلا أن شقيقته الثانية "ياسمين" تمكنت من الفرار وطلب النجدة، مما ساعد في سرعة وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.



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