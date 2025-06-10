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اقتصاد

مباشر للأوراق المالية تتصدر شركات الوساطة بقيم التداول خلال الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسية - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه. 
هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه. 
ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه. 
بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه. 
كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه. 
التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء آخر جلسات الأسبوع قبل وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13189 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 40376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14524 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 9694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13120 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 32325 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 40382 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% عند مستوى 14512 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23%  عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07%  عند مستوى 13021 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20%  عند مستوى 3366 نقطة.

 

تعاملات أول يونيو 

وكانت قد تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد أول جلسات شهر يونيو. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.

 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة.

 

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