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اقتصاد

6 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة بقيم التداول خلال شهر أكتوبر

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6  شركات قائمة شركة وساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال شهر أكتوبر 2024.. وجاءت كالتالي:

- هيرميس للوساطة في الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 22.8 مليار جنيه.
-  ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه. 
- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت  12.5 مليار جنيه. 
- مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 11.9 مليار جنيه. 
- بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 11.2 مليار جنيه. 
- كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 10.2 مليار جنيه.

 

تداولات نهاية أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

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