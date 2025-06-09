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خارج الحدود

اعتقال عمدة مدينة روسية بتهمة الرشوة

إعتقال، فيتو
إعتقال، فيتو

أفادت مصادر صحفية باعتقال فلاديسلاف لوجينوف عمدة مدينة كراسنويارسك شمال شرقي روسيا بتهمة الرشوة.

إجراء عمليات تفتيش في مبنى إدارة مدينة كراسنويارسك

وذكر مصدر إن قضية لوجينوف مرتبطة بتلقيه رشوة كبيرة، كما أشار تقرير إعلامي إلى إجراء عمليات تفتيش في مبنى إدارة مدينة كراسنويارسك الواقعة على نهر ينسي والتي تبعد عن العاصمة موسكو حوالي 4000 كم.

مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك

ولد فلاديسلاف لوجينوف عام 1967 في مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك. وفي عام 2016، أصبح رئيسا لإدارة منطقة سفير دلوفسكي في إقليم كراسنويارسك. وفي الفترة 2017 - 2022 شغل منصب النائب الأول لرئيس بلدية مدينة كراسنويارسك، ومنذ عام 2022 أصبح عمدة المدينة.

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عمدة مدينة كراسنويارسك روسيا الرشوة رشوة كبيرة راء عمليات تفتيش مدينة كراسنويارسك نهر ينسي

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