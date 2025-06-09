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الرعاية الصحية تكثف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية خلال إجازة العيد

حملات التوعية بهيئة
حملات التوعية بهيئة الرعاية الصحية

 أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تكثيف جهودها الميدانية بالأماكن الساحلية والسياحية والمناطق الأكثر ارتيادًا في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والزائرين، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة الهيئة لتأمين الخدمات الطبية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

تطبيق التأمين الصحي الشامل

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفرق الطبية التابعة للهيئة منتشرة طوال فترة الاحتفال بالعيد في المواقع الحيوية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تشهد كثافات جماهيرية خلال العيد، وتشمل السواحل والشواطئ والمناطق السياحية وكذلك المتنزهات وأماكن الترفيه والميادين العامة، لتقديم الفحوصات الطبية العاجلة والخدمات العلاجية الأساسية، إلى جانب التوعية الصحية والإرشادات الوقائية للمواطنين.

تنفيذ خطة التأمين الطبي بشكل مباشر

 

وأشار السبكي إلى الدفع بفرق ميدانية مكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بشكل مباشر، والتأكد من الجاهزية الكاملة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، بما يشمل المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة وبأعلى درجات الكفاءة.

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كما أكد رئيس الهيئة استمرار انعقاد غرف الطوارئ بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها على مدار الساعة طوال أيام العيد، في إطار منظومة متكاملة للتدخل السريع والتعامل مع أي طارئ صحي، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن أعلى درجات الأمان الصحي للمواطنين.

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