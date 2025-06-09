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وكيل الصحة بسوهاج يفاجئ مستشفى طهطا رابع أيام العيد (صور)

وكيل صحة بسوهاج يفاجىء
وكيل صحة بسوهاج يفاجىء مستشفى طهطا

فاجأ الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الإثنين رابع أيام عيد الاضحى المبارك مستشفى طهطا العام للاطمئنان على سير العمل بها.

و بدأ "دويدار " جولته بتفقد استقبال المستشفى مشيدا بتواجد الطاقم الطبي واطمأن على توافر الأمصال المختلفة من أمصال العقرب والثعبان وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. 

 

كما تفقد دويدار غرفة المعقورين واطمأن من أرصدة الأمصال ضد العقر، كما تفقد قسم الأشعة والمعمل واطمأن على تواجد الطاقم الطبي بهما واستعدادهم التام لأي طارىء.

 

واستكمل دويدار الجولة داخل المستشفى بتفقد العناية المركزة وانتظام العمل داخلها، حيث اطلع  على تذاكر دخول المرضى وشدد علي دقة التسجيل.

 وحرص وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمرضى لمعرفة انطباعهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زيد مدير المستشفى والدكتور أبانوب عياد مدير إستقبال المستشفى والدكتور أحمد الفيومي استشاري الجراحة والدكتور أحمد يوسف والدكتور فريد عبد الحميد أخصائي العناية المركزة.

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