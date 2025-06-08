الأحد 08 يونيو 2025
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مسئولو "الصحة" يتابعون مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى دمياط العام

زيارة تفقدية لمدير
زيارة تفقدية لمدير إدارة التحكم الرئيسي بوزارة الصحة

تفقد الدكتور محمد عزت، مدير إدارة التحكم الرئيسي بوزارة الصحة، مستشفى دمياط العام، لمتابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية.

جولة شاملة على أقسام المستشفى

شملت الجولة عددا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، من بينها بنك الدم، قسم الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، عناية الأطفال، وقسم الحضانة.
واطلع الدكتور عزت خلال الزيارة على حجم التردد اليومي على المستشفى، وعدد الحالات التي تتلقى الرعاية داخل الأقسام المختلفة.

زيارة تفقدية لمدير إدارة التحكم الرئيسي بوزارة الصحة لمستشفى دمياط العام
زيارة تفقدية لمدير إدارة التحكم الرئيسي بوزارة الصحة لمستشفى دمياط العام

 

 

 

إشادة بالأطقم الطبية والإدارية

وأعرب الدكتور محمد عزت عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى، مؤكدا أن مستوى الأداء يعكس التزاما حقيقيا بتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، خاصة في ظل ضغط العمل وكثافة الحالات.

مرافقة إدارة المستشفى

رافق الدكتور عزت خلال جولته، الدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام، الذي استعرض الجهود المبذولة داخل المستشفى لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات.
 

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الاستقبال والطوارئ الخدمات المقدمة للمرضى المتابعة الميدانية المستمرة جودة الخدمات الصحية دمياط محمد عزت وزارة الصحة مستوى الخدمات المقدمة قسم الإستقبال والطوارئ بوزارة الصحة

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