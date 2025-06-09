50 غرزة، التقرير الطبي لعاطل أصيب بجروح في مشاجرة بالحديقة الدولية بمدينة نصر

تسلمت نيابة مدينة نصر التقرير الطبي لعاطل أصيب بجروح قطعية في البطن واليد علي يد اثنين آخرين داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، وأفاد بأن المصاب يخضع للعلاج داخل المستشفي العام وتمت خياطة جروحه بـ 50 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يوما.

مشاجرة بين طرفين في مدينة نصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإصابة أحدهم بطعنة في الحديقة الدولية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بطعنة نافذة بالبطن على يد آخر بسبب خلاف بينهما.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة طعن خلالها المتهم زميله وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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