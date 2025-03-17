الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في تعدي عامل على نجله بسلاح أبيض بالجيزة

إسعاف
إسعاف

 تباشر نيابة الجيزة التحقيق في شروع عامل في قتل ابنه، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما في مدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله، وإعداد تقرير وافي من الطب الشرعي لتحديد حجم الإصابة.

 

نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح 

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في مدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والد المجني عليه وراء الاعتداء عليه، بعد نشوب خلاف بينهما، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

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نيابة الجيزة مدينة 6 أكتوبر الطب الشرعي أمن الجيزة

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