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حوادث

التحريات تكشف سبب طعن شاب في مدينة نصر وقرار عاجل من النيابة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بعد طعنه بسلاح أبيض في البطن داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإصابة أحدهم بطعنة في الحديقة الدولية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بطعنة نافذة بالبطن على يد آخر بسبب خلاف بينهما.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة طعن خلالها المتهم زميله وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة شرطة النجدة الحديقة الدوليه

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