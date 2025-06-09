بعد التتويج بدوري الأمم الأوروبية، مشوار الإسباني روبرتو مارتينيز مع البرتغال

دوري الأمم الأوروبية، قاد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، منتخب البرتغال لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز مثير بركلات الترجيح (5-3) على إسبانيا إثر تعادل 2-2 في النهائي، الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا".

يأتي هذا الإنجاز كأول ألقاب مارتينيز مع "البحارة" في مباراته الثلاثين كمدرب، بعد عام من خسارة ربع نهائي يورو 2024 أمام فرنسا بنفس الطريقة.



وأظهر مارتينيز براعة تكتيكية بتغييرات مؤثرة، حيث أسهمت عناصر السرعة التي دفع بها في قلب مجريات اللقاء.





وفي ركلات الترجيح، حسم البرتغاليون اللقب الثاني في تاريخهم بالبطولة.

مشوار الإسباني روبرتو مارتينيز مع البرتغال

ومنذ توليه المهمة في 23 مارس 2023، خاض مارتينيز 30 مباراة، حقق خلالها 21 فوزًا، 5 تعادلات، و4 هزائم، منها هزيمة واحدة فقط في آخر 12 مباراة، مؤكدًا نجاح مشروعه مع المنتخب.

رونالدو يقود البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية

وقاد رونالدو صاحب الـ 40 عامًا منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في المباراة النهائية التي أقيمت في ألمانيا.

وحقق القائد المخضرم ثالث ألقابه مع منتخب البرتغال بعد أن توج من قبل بلقب كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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