بعد تتويج البرتغال، سجل الفائزين بدوري الأمم الأوروبية عبر التاريخ

دوري الأمم الأوروبية، نجحت 3 منتخبات في التتويج بالألقاب الأربعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، بعد انتهاء النسخة الرابعة من البطولة.

ففي النسخة الأولى تمكن المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو من حصد اللقب، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية (1-0).

وفي النسخة الثانية، جاء الدور على منتخب فرنسا، الذي فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الإسبان في النسخة الثالثة ويحصدون اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

وفي النسخة الرابعة والأخيرة 2025 تمكن منتخب البرتغال من التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية علي حساب إسبانيا بعد التعادل 2-2 في الوقتيين الأصلي والإضافي والفوز بركلات الترجيح 5-3 بالنهائي الذي أقيم بألمانيا.

السجل الذهبي لأبطال دوري الأمم الأوروبية

البرتغال لقبان (2019، 2025)

إسبانيا: لقب واحد 1 (2023) الوصيف مرتان (2021، 2025)

فرنسا لقب واحد (2021)



بطولة دوري الأمم الأوروبية



ويعد دوري الأمم الأوروبية بطولة مستحدثة للمنتخبات الاوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تضم الـ 55 دولة الأعضاء.

كما تعد بطولة دوري الأمم الأوروبية مسابقة رسمية خاصة أن أصحاب الصدارة في مجموعات التصنيفات الثلاثة الأولى يتأهلون مباشرةً إلى كأس أمم أوروبا، وفي حالة تأهلهم من التصفيات، يتم استبدالهم بأصحاب المراكز الثانية.



وجاء إنشاء دوري الأمم لمساعدة المنتخبات الأوروبية الأضعف على التطور بصورة أكبر وتوفير منصة تنافسية أخرى لها.

وتقسم دوري الأمم الأوروبية المنتخبات إلى أربعة تصنيفات اعتمادًا على التصنيف العالمي من "فيفا"، ويتأهل بطل كل تصنيف إلى التصنيف الأعلى حتى يصل للتصنيف الأول.

أما أبطال المجموعات في التصنيف الأول يتأهلون إلى نصف النهائي الذي يقام في دولة واحدة، تمهيدا لتحديد بطل المسابقة.

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