احتفال رونالدو يثير الجدل في نهائي دوري الأمم الأوروبية بسبب يامال

احتفل النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بطريقة مثيرة بالاشارة برقم 1 عقب هز شباك إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد، في البطولة التي توج بها منتخب بلاده على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وأثار احتفال رونالدو بالإشارة برقم واحد الجدل خاصة مع تفسير الاحتفال بأنه موجه للنجم الإسباني لامين يامال.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في مرمى إسبانيا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء النهائي.



وأضاف رونالدو رقمًا رائعًا إلى مسيرته بعدما سجل هدفه رقم 24 في المباريات النهائية، بجانب صناعته هدفين خلال 39 لقاء.

ووصل رونالدو إلى 138 هدفًا في مبارياته مع المنتخب البرتغالي بخلاف صناعة 37 هدفًا.

رونالدو أشار بالرقم واحد بعد أن سجل هدفًا في مرمى إسبانيا في احتفال مثير.

وذهبت الكاميرات للنجم البرتغالي رونالدو وهو يشير برقم 1 في اتجاه النجم الإسباني لامين يامال.

وكان يامال قد صنع هدف التقدم لصالح إسبانيا الذي سجله اللاعب مارتن زوبميندي في الدقيقة 21، بينما تعادل بعد ذلك نونو مينديز لصالح البرتغال في الدقيقة 25.

رونالدو يقود البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية

وقاد رونالدو صاحب الـ 40 عامًا منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في المباراة النهائية التي أقيمت في ألمانيا.

وحقق القائد المخضرم ثالث ألقابه مع منتخب البرتغال بعد أن توج من قبل بلقب كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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