نهائي دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا والبرتغال يتعادلان 2/2 ويتجهان إلى شوطين إضافيين

انتهى الوقت الأصلي لمباراة إسبانيا ضد البرتغال بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك يتجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

تشكيل منتخب إسبانيا ضد البرتغال

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا - لي نورماند - دين هويسين - مينجويزا.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي - فابيان رويز - بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - أويارزابال - لامين يامال.

تشكيل البرتغال أمام إسبانيا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز - إيناسيو - روبن دياز.

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا - فرانسيسكو كونسيساو.

خط الهجوم: نيتو - كريستيانو رونالدو.

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