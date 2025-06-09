ناشط على السفينة مادلين: طائرات الاحتلال تحاصرنا وترشنا بمادة بيضاء (فيديو)

أكدت النائبة بالبرلمان الأوروبي ريما حسن التي تصاحب السفينة مادلين لفك الحصار عن غزة وتقديم المساعدات، أن طائرة مسيرة تحلق فوقنا ألقت سائلًا أبيض مجهولًا، حسبما ذكرت “رويترز”.

تياغو أفيلا الناشط على متن السفينة #مادلين للتلفزيون العربي: نحن نريد الوصول إلى #غزة لكسر الحصار ولن نتوقف pic.twitter.com/Yx1yLfuRhh — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2025

وأضافت أن الـسفينة مادلين تتعرض حاليًّا لهجوم في المياه الدولية وتحيط بها طائرات مسيرة وترشها بمادة بيضاء.

ومن جانبه أكد الناشط تياجو أفيلا من السفينة “مادلين”، أن المادة السائلة البيضاء التي ألقتها المسيرات تهدف لتخويف الركاب وتعمل على تحديد رؤية القارب.

وأوضح: “نحن نريد الوصول إلى غزة لكسر الحصار ولن نتوقف”.

ومن جانبه أعلن تحالف أسطول الحرية، انقطاع الاتصالات وبث أصوات مزعجة عبر الراديو على متن السفينة مادلين، مشيرا إلى أن السفينة مادلين المتجهة إلى غزة تتعرض لهجوم في المياه الدولية.

وكانت قوارب إسرائيلية حاصرت السفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة في عرض البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أظهره بث مباشر لناشطين على متن المركب.

وأُطلقت صفارات الإنذار على متن "مادلين" تحذيرًا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وكشفت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية إن 5 زوارق حربية إسرائيلية حاصرت السفينة مادلين التي تحمل مساعدات لـ غزة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن القارب "مادلين" رفض التعاون مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يحاول مواصلة طريقه نحو غزة.

وأبحرت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقًا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.



وكان وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرج، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال كاتس: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفًا ثونبرج بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس".

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