أسطول الحرية: انقطاع الاتصالات وبث أصوات مزعجة عبر راديو السفينة مادلين

قال تحالف "أسطول الحرية"، اليوم الإثنين، إن السفينة مادلين المتجهة إلى غزة "تتعرض لهجوم" في الوقت الراهن في المياه الدولية.



ووفق التحالف فإن مسيرات "كوادكوبتر" تحاصر السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وترشها "بمادة بيضاء مهيجة".

وأشار التحالف إلى انقطاع الاتصالات وبث أصوات مزعجة عبر الراديو على متن السفينة مادلين.

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية في منشور على "إكس"، اليوم الإثنين، إن "5 زوارق حربية إسرائيلية حول السفينة مادلين التي تحمل مساعدات لغزة".

وبعد وقت قصير من منشورها الأول، قالت ألبانيزي: "يبدو كل شيء هادئًا وآمنًا الآن. الزوارق السريعة تراقب، لكن الأسطول يواصل إبحاره".

من جانبها، قالت النائبة بالبرلمان الأوروبي ريما حسن إن "هناك طائرة بدون طيار تحلق فوقنا، وقد ألقت مادة بيضاء".

وأفاد تحالف "أسطول الحرية"، في وقت سابق من فجر الإثنين، إن جرس الإنذار انطلق على متن سفينته "مادلين".

وأضاف التحالف أنه تم تجهيز سترات النجاة تحسبًا لاعتراض مسار السفينة.

وأبحرت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقًا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وكان وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية جريتا ثونبرج، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وصرّح كاتس قائلًا: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفًا ثونبرج بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس".

وردا على تصريحات كاتس، قال تحالف "أسطول الحرية" في بيان إنه يتوقع "اعتراضًا واعتداء من إسرائيل في أي لحظة"، داعيًا حكومات دول الناشطين إلى التحرك لحمايتهم.

وأفراد الأسطول هم من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا.

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