الخارجية الإسرائيلية تكشف موعد عودة ركاب السفينة مادلين إلى بلادهم

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن السفينة "مادلين" تكمل طريقها بأمان إلى سواحل إسرائيل، ومن المتوقع عودة ركابها إلى بلدانهم.



وزعمت الخارجية الإسرائيلية أنه "سيتم نقل الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية".

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2 June 8, 2025

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بمصادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "مادلين" التي تضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانت متجهة إلى غزة، واعتقلت كل من كانوا على متنها.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قالت الخارجية الإسرائيلية إن قوات البحرية تواصلت مع سفينة تابعة لتحالف "أسطول الحرية" وأصدرت تعليمات لها بتغيير مسارها.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية إن "المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة بموجب حصار بحري قانوني".

وزعمت أن "المحاولات غير المصرح بها لاختراق الحصار خطيرة وغير قانونية وتقوّض الجهود الإنسانية الجارية".

وحسبما قال تحالف "أسطول الحرية"، في وقت مبكر من اليوم الإثنين فإن الجيش الإسرائيلي "صعد" على متن السفينة "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة.

وكتب التحالف في منشور على تطبيق"تليجرام" أن الاتصالات انقطعت مع السفينة.

وأبحرت السفينة "مادلين" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

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