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خارج الحدود

5 زوارق إسرائيلية تحاصر المركب "مادلين" لمنع دخولها غزة

5 زوارق إسرائيلية
5 زوارق إسرائيلية تحاصر المركب "مادلين"، فيتو

أحاطت قوارب إسرائيلية بسفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة في عرض البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أظهره بث مباشر لناشطين على متن المركب.

وأُطلقت صفارات الإنذار على متن "مادلين" تحذيرًا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وكشفت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية إن 5 زوارق حربية إسرائيلية حاصرت السفينة مادلين التي تحمل مساعدات لـ  غزة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن القارب "مادلين" رفض التعاون مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يحاول مواصلة طريقه نحو غزة.

وأبحرت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وكان وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرج، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال كاتس: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفا ثونبرج بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس".

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مادلين غزة البحر الابيض المتوسط قطاع غزة

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