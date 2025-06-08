كاتس يهدد نشطاء السفينة "مادلين" ويطالب جيش الاحتلال بمنعهم من الوصول لغزة

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النشطاء المشاركين في قارب "مادلين" المتجه إلى قطاع غزة ضمن حملة كسر الحصار، مطالبًا إياهم بالعودة من حيث أتوا.

وأشار كاتس إلى أنه أوعز للجيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع القارب من الوصول إلى شواطئ غزة.

وكانت أفادت الناشطة ياسمين آجار، من على متن سفينة "مادلين" المتجهة نحو قطاع غزة، بأن القارب بات على بُعد 160 ميلا بحريا (نحو 300 كيلومتر) من شواطئ القطاع.

على بعد 160 ميلا بحريا من غزة

وقالت آجار: "نحن على بعد 160 ميلا بحريا (نحو 300 كلم) عن قطاع غزة. لا نعرف متى سنصل إلى غزة بشكل دقيق".

وأضافت: "على دول العالم أن تخجل ولا بد من وقف تسليح إسرائيل"، و"رسالتنا للعالم ألا يصمت ويتحرك لنصرة أهالي غزة".

وتابعت: "نحن في مياه دولية والاحتلال سيرتكب جريمة حرب إن قمعنا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل أرسلت 3 سفن بحرية نحونا وسنرى مآل الأمور"، مضيفة: "على نتنياهو أن يوقف حربه في غزة بدلا من محاولة قمعنا، وإسرائيل لن تردعنا ولن تمنعنا من كسر الحصار عن غزة".

وقالت أيضًا: "استهدفنا منذ 4 أسابيع في المياه الأوروبية ولم يتحرك أحد"، مضيفة أن "حصار غزة استمر طيلة الفترة الماضية لأن العالم يتفرج".

وختمت بالقول: "نقول للعالم لا تقلقوا علينا بل على أهالي غزة".

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