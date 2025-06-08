الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: الاحتلال يهدد بالاستيلاء على سفينة كسر حصار غزة

مادلين، فيتو
مادلين، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن بحرية الاحتلال أجرت تدريبا على كيفية الاستيلاء على سفينة مادلين.

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النشطاء المشاركين في قارب "مادلين" المتجه إلى قطاع غزة ضمن حملة كسر الحصار، مطالبًا إياهم بالعودة من حيث أتوا. 

وأشار كاتس إلى أنه أوعز لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع القارب من الوصول إلى شواطئ غزة.

وأفادت الناشطة ياسمين آجار، من على متن سفينة "مادلين" المتجهة نحو قطاع غزة، بأن القارب بات على بُعد 160 ميلا بحريا (نحو 300 كيلومتر) من شواطئ القطاع.

 

على بعد 160 ميلا بحريا من غزة

وقالت آجار: "نحن على بعد 160 ميلا بحريا (نحو 300 كلم) عن قطاع غزة. لا نعرف متى سنصل إلى غزة بشكل دقيق".

وأضافت: "على دول العالم أن تخجل ولا بد من وقف تسليح إسرائيل"، و"رسالتنا للعالم ألا يصمت ويتحرك لنصرة أهالي غزة".

وتابعت: "نحن في مياه دولية والاحتلال سيرتكب جريمة حرب إن قمعنا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل أرسلت 3 سفن بحرية نحونا وسنرى مآل الأمور"، مضيفة: "على نتنياهو أن يوقف حربه في غزة بدلا من محاولة قمعنا، وإسرائيل لن تردعنا ولن تمنعنا من كسر الحصار عن غزة".

وقالت أيضًا: "استهدفنا منذ 4 أسابيع في المياه الأوروبية ولم يتحرك أحد"، مضيفة أن "حصار غزة استمر طيلة الفترة الماضية لأن العالم يتفرج".

وختمت بالقول: "نقول للعالم لا تقلقوا علينا بل على أهالي غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سفينة مادلين مادلين بحرية الاحتلال الاحتلال جيش الاحتلال قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

ناشط على متن السفينة مادلين بعد تهديدات كاتس: نتوجه لغزة لمساعدة أهلها وليس للمواجهة

كاتس يهدد نشطاء السفينة "مادلين" ويطالب جيش الاحتلال بمنعهم من الوصول لغزة

مادلين.. هذا ما بقي من ضمير الإنسانية!

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف عن قصة الصداقة التي جمعت بين فرج فودة وقاتله

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

هل تواصل أسعار الليمون الانخفاض في الأسواق بعد العيد؟ شعبة الخضروات توضح

الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة باتشوكا الودية

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقتصر التكبير على أيام العيد فقط؟ الأزهر يوضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية