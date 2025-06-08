طريقة عمل الريش البقري بالبطاطس، أكلة مميزة فى العيد

طريقة عمل أضلاع اللحم البقرى، الريش من قطع اللحوم الشهيرة واللذيذة التى لها عشاقها وعادة تقدم فى الشوي أو فى الفرن.

و طريقة عمل أضلاع اللحم البقرى، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى عزومات عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل أضلاع اللحم البقرى بالبطاطس.

مكونات عمل أضلاع اللحم البقرى بالبطاطس:

أضلاع لحم بقرى كمية بحسب الرغبة

كوب زيت زيتون

بطاطس صغيرة مغسولة جيدا

ملح

فلفل إسود مجروش

2 ملعقة كبيرة زعتر أخضر طازج

ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة بودرة بصل

طريقة عمل أضلاع اللحم البقرى بالبطاطس:-

فى وعاء عميق، يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل الإسود والزعتر وبودرة الثوم والبصل وعسل النحل.

تقلب المكونات معا جيدا حتى تتجانس.

تقلب أضلاع اللحم بالمزيج وتترك متبله ساعتين إلى ثلاث ساعات.

تقسم حبات البطاطس نصفين أو أربع أنصاف.

ثم تقلب مع اللحم حتى تتجانس جميع المكونات معا.

توضع المكونات فى صينية فرن بها ورق زبدة.

ثم تغطى بورق الزبدة ثم ورق الفويل بعد أن يضاف لها كوب ماء.

توضع فى فرن حار حتى تمام النضج.

ثم تخرج وتقدم مع البطاطس ساخنة.

طريقة عمل أضلاع اللحم البقرى بالبطاطس

ولعمل اللحمة المشوية فى البيت

مكونات عمل اللحمة المشوية:

بصل مفروم ناعم دون تصفية

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

عصير ليمون

طريقة عمل اللحمة المشوية:

- نحضر جميع مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونقلبها جيدا حتى تتجانس معا.

- ثم نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوى مثل لحم الريش أو لحم الفخذة وذلك لسرعة وسهولة نضجها على الفحم.

-ثم نضع اللحم كما هو وبدون غسيل فى التتبيلة ونقلبه جيدا.

- ونغطى البولة ونتركها فى الثلاجة ليلة كاملة.

- وفى اليوم التالى، نرص اللحم على شواية الفحم أو على الجريل، مع مراعاة تقليبه حتى تمام النضج، ويمكن أيضا رصه فى صينية فرن ودهانه بالقليل من الزبد الطرى ثم نغطى الصينية بورق الفويل، وندخله الفرن حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونشعل الشواية ونتركه حتى يحمر لونه.

- ثم يقدم بعدها ساخنا بجانب الأرز بالخلطة أو الفتة، حسب الرغبة.

فوائد اللحوم الحمراء للصحة

واللحوم الحمراء من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي للعديد من الثقافات حول العالم، وتشمل اللحوم الحمراء لحم البقر، الغنم، العجل، والماعز، وتتميز بلونها الأحمر قبل الطهي بسبب محتواها العالي من الميوجلوبين، ورغم الجدل القائم حول استهلاكها، إلا أن اللحوم الحمراء تقدم فوائد غذائية كثيرة، خاصة إذا تم تناولها باعتدال وبطرق صحية.

والبروتين هو حجر الأساس لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، وتحتوي اللحوم الحمراء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلها مصدر كامل للبروتين، وهذا مهم للنمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين، كما أنه يدعم بناء العضلات والحفاظ عليها لدى البالغين.

والحديد الموجود في اللحوم الحمراء هو من نوع "الهيمي"، والذي يمتص في الجسم بكفاءة أعلى مقارنة بالحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، لذلك، فإن تناول اللحوم الحمراء قد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

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