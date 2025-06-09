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اقتصاد

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5  جنيه إلى 6 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 4 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 9 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 25 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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