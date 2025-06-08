طريقة عمل كفتة الحاتى بتتبيلة مميزة

طريقة عمل كفتة الحاتى، كفتة الحاتى من المشويات الشهيرة واللذيذة التى لها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وفى عيد الأضحى المبارك يكثر تحضيرها بجانب أكلات العيد.

وطريقة عمل كفتة الحاتى، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة الحاتى.

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

½ كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون بنسبة دهون 20%)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم جدا أو مبشورة

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري حسب الرغبة)

حفنة بقدونس مفروم ناعم (اختياري)

أسياخ خشبية أو معدنية (منقوعة في الماء إذا كانت خشبية)

طريقة عمل كفتة الحاتى:-

ضعى اللحم المفروم في وعاء عميق.

اضيفي البصل المبشور بعد تصفيته من الماء الزائد.

أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس.

اخلطي المكونات جيدا بيدك أو باستخدام محضرة الطعام حتى يتجانس الخليط تماما.

بللى يديك بالماء لتسهيل التشكيل.

خذي كمية من الخليط وشكليها على هيئة أصابع أو لفيها على الأسياخ.

يمكن شوي الكفتة على الفحم، أو في الفرن على حرارة عالية (220 درجة مئوية) لمدة 15-20 دقيقة.

لتحصلي على طعم الفحم، يمكنك وضع قطعة فحم مشتعلة في ورقة فويل داخل صينية الكفتة، ثم غلق الصينية لتأخذ الكفتة نكهة الشواء.

تقدم كفتة الحاتي مع العيش البلدي أو الخبز العربي، أو الطحينة أو سلطة الزبادي، أو أرز بالشيعرية أو البطاطس المحمرة، وشرائح الطماطم والبصل المشوي.

لضمان نجاح الكفتة استخدمي لحم طازج بنسبة دهون معتدلة للحصول على كفتة طرية.

كلما عجنتى الخليط أكثر، كانت الكفتة متماسكة أكثر.

ترك الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل الشوي يساعد في تثبيتها على السيخ.

طريقة عمل كفتة الحاتى

ولعمل الفراخ المشوية

مكونات عمل الفراخ المشوية:

فرخة مقطعة 8 قطع

التتبيلة

كوب زبادي

بهارات فراخ مشوية تباع لدى العطار

ملعقة عسل نحل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل أبيض

ملح

فلفل اسود

بابريكا

كارى

كركم

حبهان بودر

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

ثمرة طماطم مفرومة

ملعقة هريسة فلفل اخضر

رشة قرفة

رشة كمون

الفرن

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة صلصة طماطم

ملح

فلفل

فص ثوم مفروم

طريقة عمل الفراخ المشوية:-

نحضر الفراخ وتحدث بها فتحات ثم نغسلها جيدا وننقعها فى الماء والملح والفلفل الأسود والدقيق والسكر وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة.

ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج ونضع عليها ربع كوب ماء.

ثم نغطي الصينية بورق زبد ثم ورق فويل، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج حيث تستغرق من ساعة إلى ساعة وربع.

وبعد تمام نضج الدجاج ننزع الورق الفويل، ونحضر بولة عميقة ونضع بها الزبد والبقدونس والصلصة والثوم والملح والفلفل ونقلب جيدا.

ثم ندهن الدجاج بخليط الزبد وندخل الصينية الفرن مرة أخرى أسفل الشواية حتى يحمر لون الدجاج.

ثم نخرج الدجاج من الفرن ونشعل فحمة ونضعها فى طبق صغير، ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونصب زيت على اللحمة المشتعلة حتى تنطفيء.

ثم نغطى الصينية على الفور لمدة 15 دقيقة.

ثم تقدم الفراخ المشوية بعدها ساخنة بجانب الأرز البسمتى والسلطة الخضراء ويمكن تقديمها بجانب البطاطس المقلية والخبز الأسمر وسلطة الطحينة.

ويمكن تسوية الفراخ على الشواية الفحم فى حالة توفرها، وايضا يمكن تسويتها فى الايرفراير حيث ننشلها من التتبيلة ونرصها فى الايرفراير.

ويمكن أيضا تسويتها على الجريل حسب الرغبة فهى طيبة المذاق فى جميع حالاتها.

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