مجمع العيادات الخارجية للأطفال (أبو الريش) يحصل على اعتماد الـ (GAHAR)

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن حصول مجمع العيادات الخارجية للأطفال أبو الريش، التابع لكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) لمدة ثلاث سنوات، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير السلامة في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح صلاح أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تُعد الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية في مصر، حيث تضع معايير ملزمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل: البنية التحتية، وسلامة المرضى، وجودة الرعاية، والحوكمة، والموارد البشرية، ونظم المعلومات، والاستعداد للطوارئ.

وعبّر عميد طب قصر العيني، عن سعادته واعتزازه الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاعتماد الكامل لمجمع العيادات الخارجية (أبو الريش) يُمثل ثمرة جهد جماعي حقيقي، ويُعزز من مكانة مستشفيات جامعة القاهرة كأحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف: "أفخر بهذا الفريق الرائع الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز رغم التحديات، وأعتبر أن ما تحقق يعكس تفوق كلية طب قصر العيني في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد، ويؤكد أن لدينا كوادر قادرة على المنافسة وتقديم نموذج يُحتذى به في المستشفيات الجامعية".

اعتماد عيادات مستشفى أبو الريش الخارجية

وتابع صلاح: "أتوجه بالشكر العميق إلى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على الدعم والمتابعة التي قدمتها الهيئة، مما ساعد في توجيه الجهود الفنية والمؤسسية داخل المستشفى، وأشيد بالجهود البناءة التي بذلها نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، الأستاذ الدكتور مروة مشغل نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية، الأستاذ الدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي، والأستاذ الدكتور أمل السيد نائب المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما كان لهم من دور حيوي في هذا الإنجاز".

كما وجه صلاح الشكر إلى الدكتورة رباب مأمون سلامة، مدير المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات قصر العيني، والأستاذة الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش التخصصي للأطفال، لما قدمته من قيادة حاسمة ورؤية واضحة خلال رحلة الاعتماد، معبّرًا عن تقديره للأستاذ الدكتور أحمد قداح، رئيس قسم الأطفال بكلية طب قصر العيني، لدعمه المتواصل، وكذلك للأستاذ الدكتور ياسر حسين، مدير مجمع العيادات (ابو الريش)، على متابعته الدقيقة لكافة التفاصيل التنظيمية والإجرائية.

جهود مستشفى أبو الريش للأطفال

وقد لعب مجمع عيادات الخارجية للأطفال (أبو الريش) دورًا محوريًا في هذا الإنجاز، من خلال خطة شاملة قادتها إدارة المجمع، وعلى رأسها الدكتورة رشا جمال والدكتور ياسر حسين الذين تولوا الإشراف المباشر على تنفيذ متطلبات الاعتماد، وتنسيق الجهود اليومية بين جميع الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى، لدفع عجلة التطوير بوتيرة متسارعة، وتمكنت من بناء ثقافة مؤسسية تُعلي من شأن الجودة وتضع مصلحة المريض في مقدمة الأولويات، وهو ما انعكس بوضوح في نتائج الزيارات التقييمية للهيئة.

وأكد الدكتور ياسر حسين أن الدور الأساسي في الوصول إلى الاعتماد يرجع إلى تميز فرق العمل داخل المجمع، وعلى رأسها الفريق الذي أشرفت عليه الدكتورة رباب مأمون سلامة مدير المكتب التنفيذي للجودة بمستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة رودينا صبحي والدكتورة يمنى مجدي، مسئولا الجودة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي، حيث كان لهما الفضل في متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات والتدريب عليها، وتقديم الدعم الفني المستمر، إلى جانب العمل على التقييمات الذاتية والخطط التصحيحية، وذلك بإشراف فني وتقني للمكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات قصر العيني

وفي الوقت ذاته، قام المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات كلية طب قصر العيني برئاسة الدكتورة رباب مأمون بالتعاون مع المشرفين الفنيين بدور فني واستشاري مهم في هذه الرحلة، من خلال التنسيق مع قيادات المستشفى، ومتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية المعتمدة بالتعاون مع لجنة الدعم الفني للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وامتد التعاون ليشمل جميع الأطراف داخل المجمع، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس بقسم الأطفال برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد قداح، والمستشارين الفنيين، ونائبة مدير المجمع الأستاذة الدكتورة سالي كمال، حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد، في منظومة تكاملت فيها الأدوار من أجل تحقيق الاعتماد.

وقد كانت الخطة التصحيحية التي وُضعت بعد الزيارة الأولى للجنة الدعم الفني في مارس 2024، وتم تنفيذها بدقة خلال العام، عاملًا أساسيًا في تحقيق التقدم المطلوب استعدادًا للزيارات التالية.

وقد جاءت الزيارة الثانية للدعم الفني للهيئة في الأسبوع الأخير من يناير 2025، تلتها زيارة الاعتماد النهائية في أبريل من نفس العام، والتي شهدت تقييمًا شاملًا لمستوى الأداء وتطبيق المعايير. وقد أظهرت هذه الزيارات الأثر الواضح للتطوير داخل مجمع العيادات، والمستوى العالي من الالتزام من قِبل جميع العاملين والقيادات.

واختتم الدكتور حسام صلاح حديثه قائلًا: "نحن لا نعتبر هذا الاعتماد نهاية الطريق، بل بداية لمسار ممتد من التطوير المستدام والتحسين المستمر في جودة الرعاية الصحية التي نقدمها لأطفال مصر. هذه الخطوة تؤكد أن كلية الطب – قصر العيني، ومستشفياتها، قادرة على التميز في ظل منظومة الجودة الشاملة، وأننا مستمرون في تحقيق أهدافنا بالتعاون، والالتزام، والابتكار".

وأضاف: "ولا يفوتني هنا أن أؤكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكامل والمستمر من جامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والذي وفّر الغطاء المؤسسي والإداري والفني لهذا الجهد الكبير، وساند كافة الفرق العاملة، وذلل العديد من التحديات خلال مراحل الإعداد والتنفيذ. لقد كانت جامعة القاهرة شريكًا أساسيًا في هذا النجاح، وهو ما يعكس رؤية الجامعة في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، وتحقيق الريادة على المستويين المحلي والدولي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.