محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة بالعريش، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المحافظ، إلي أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، بفضل توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأكد المحافظ علي قيام المحافظة باتخاذ عدة خطوات للمساهمة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصح، والذي سيبدأ العمل خلال الفترة المقبلة.

وشهد المحافظ ورئيس الهيئة، افتتاح البرنامج التدريبي للتعريف بدور الهيئة ومعايير"GAHAR" المعتمدة دوليا لضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، والذي يعقد على مدار يومين بقاعة المدينة الشبابية بالعريش، ويستهدف العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة.

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