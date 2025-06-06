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رياضة

لقطات من أداء صلاة العيد في نادي الزمالك بحضور أحمد سليمان (صور)

صلاة العيد
صلاة العيد

أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل نادي الزمالك بحضور الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء، وذلك بعد أن خصصت إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، مساحة خاصة داخل مقر القلعة البيضاء.

الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أصدر تعليماته بفتح أبواب النادي من الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة وحتى صلاة العيد.

وتقدم الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التهاني القلبية إلى الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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