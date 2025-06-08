مساعد وزير الصحة يستمع للمرضي خلال تفقده مستشفي كفر الشيخ العام

تفقد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى والمشرف العام على قطاع الرعاية العلاجية، اليوم الأحد، مستشفى كفرالشيخ العام، وكان في استقباله الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.



ورافق مساعد الوزير، الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور محمد سمير مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، والدكتور خالد ناصر مدير المشروع القومي للرعايات والطوارئ ومركز الخدمات الطارئة 137.

واستهل الدكتور بيتر وجيه، الزيارة بعقد اجتماع موسع لمناقشة مؤشرات أداء مستشفى كفرالشيخ العام، كذلك الاحتياجات اللازمة للمستشفى ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفى، إذ بدأ بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، صيدلية الطوارئ، العناية المركزة، الحضان، وقسطرة القلب واستمع إلى طلبات وشكاوى المرضى والخدمات المقدمة لهم .



مساعد وزير الصحة يتحدث مع المرضى

واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة بكل قسم.

كما كان في استقبال وفد الوزارة الدكتور حسين عبد الرازق - مدير مستشفى كفرالشيخ العام، الدكتور أحمد فتح الله - نائب مدير المستشفى، الدكتور أيمن مخيمر - وكيل المستشفى، الدكتور محمود الربيعي - وكيل المستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام وقيادات مستشفى كفرالشيخ العام.

و أكد الدكتور بيتر وجيه تقديم الوزارة كل سبل الدعم من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة

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