السبت 07 يونيو 2025
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رياضة كفر الشيخ: نتابع تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة (صور)

متابعة حمامات السباحة
متابعة حمامات السباحة بكفرالشيخ

 تابعت اللجنة الدائمة المشكلة بمعرفة مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تطبيق الهيئات لعوامل الأمن والسلامة طبقا للكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية، لاسيما مع استمرار توافد المترددين على الأندية ومراكز الشباب خلال فعاليات مبادرة "العيد أحلى" وارتفاع درجات الحرارة. 

وتابعت اللجنة، حمام السباحة بنادى سخا الرياضى، نادى كفر الشيخ، حمام السباحة بمركز شباب قلين، للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة والإلتزام بتطبيق إجراءات وبنود الكود المصري لتأمين المسطحات المائية من وزارة الشباب والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وشدد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تطبيق كافة البنود والإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة، ضمن مبادرة “مصر بلا غرقى” والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ وتواجد المنقذين وارتداء اللايف جاكيت وكرسى المراقبة وأدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وذلك بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

 وتتابع اللجنة بشكل دوري إتخاذ الهيئات الشبابية والرياضية تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة وتواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمامات السباحة وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة. 

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ارتفاع درجات الحرارة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة الهيئات الشبابية والرياضية دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ

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