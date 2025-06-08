الأحد 08 يونيو 2025
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أخبار مصر

المصريون يحتمون بظلال الأشجار من الحرارة المرتفعة في ثالث أيام العيد (صور)

احتفالات عيد الاضحى
احتفالات عيد الاضحى المبارك

واجهت  الأسر والأطفال درجات الحرارة المرتفعة في الأماكن العامة والحدائق أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالاحتماء تحت ظل الأشجار، حتى تنخفض درجات الحرارة ليتمكنوا من الاستمتاع بالطبيعة والأجواء.

احتفالات عيد الاضحى المبارك 
احتفالات عيد الاضحى المبارك 


ورصدت عدسة فيتو حرص المواطنين على الجلوس تحت ظل الأشجار حتى تختفي الشمس وتنخفض درجات الحرارة في الحدائق العامة وأماكن التنزه.

احتفالات ثالث أيام العيد 

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، في ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الاضحى المبارك 
احتفالات عيد الاضحى المبارك 

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وأقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، ورغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

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احتفالات عيد الاضحي أبرز احتفالات عيد الأضحى مواجهة الحر درجات الحرارة المرتفعة الحدائق الجلوس تحت ظل الأشجار

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