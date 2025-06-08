البدالات المائية، وسيلة الأطفال للهروب من الحر بالحديقة الدولية في ثالث أيام العيد (صور)

في ظهيرة اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالًا كبيرًا من الأطفال الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية ومواجهة حرارة الطقس.

وقد رصدت عدسة "فيتو" أجواء الفرح واللعب التي عمت أرجاء الحديقة، حيث اختار العديد من الأطفال البدالات المائية كوسيلة منعشة للترفيه والتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، واصطفت البدالات محملة بالصغار وهم يستمتعون بالتحرك فوق الماء.

احتفال المصريين بعيد الأضحى في ثاني أيامه

وعلى عكس اليوم الثاني من عيد الأضحى الذي شهد إقبالًا كثيفًا على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، سيطر الهدوء على وسط البلد بالقاهرة، وشهدت المنطقة إقبالا ضعيفا من الأطفال والأسر، وظهرت الشوارع شبه خالية من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ورصدت عدسة “فيتو” الإقبال الضعيف على شوارع منطقة وسط البلد وإغلاق العديد من المحال، بالإضافة إلى حالة الفراغ التامة في العديد من المقاهي.

مقابر السيدة عائشة بالقاهرة

ينما تواصلت زيارات الأهالي إلى مقابر السيدة عائشة بالقاهرة، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الزائرون، محملين بالبخور والورد والمياه، إلى جانب حبوب الطيور، تعبيرًا عن ذكرى وصدقة على أرواح موتاهم.

ولم يقتصر الزاد الذي يحمله الزوار على تلك الأساسيات، بل شملت المصاحف الصغيرة وعلب التمر، ليزداد المشهد روحانية وتقديرًا.

كما رصدت عدسة “فيتو” تتابع الزيارات والطقوس المتوارثة، حيث يُرش الماء على القبور بعناية فائقة، وتُنثر الورود بألوانها الزاهية، بينما يتصاعد دخان البخور في الهواء، وكأنه يحمل معه دعوات صادقة للغائبون.

واتجه عدد من الشباب إلى الرحلات النيلية في ثاني أيام العيد للاحتفال مع الأصدقاء والهروب من الحر، وبرغم تواجد عدد من المواطنين على متن المراكب بالنيل إلا أن الكورنيش نفسه كان خاليًا تمامًا من المواطنين خاصة في وقت الظهيرة حيث تكون درجة الحرارة في ذروتها.

وكان هناك إقبال من المواطنين على الرحلات النيلية للتخلص من الحر وتفادي أشعة الشمس الحارقة.

وأقبل الأطفال على البدالات المائية بالحديقة الدولية بفترة الظهيرة من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

والتقطت عدسة “فيتو” لعب الأطفال داخل الحديقة الدولية سواء بكرة القدم وسط ممرات الحديقة وبين المساحات الخضراء بداخلها أو ركوب البدالات المائية لمواجهة الطقس الحار.

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