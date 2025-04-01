سكرتير عام مساعد دمياط يتابع جاهزية المنشآت الصحية خلال عيد الفطر

أجرى اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية وضمان تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة، وذلك استكمالًا لخطة المتابعة المستمرة للمنظومة الطبية خلال إجازة عيد الفطر، وبتوجيهات من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

تفقد مستشفى كفر البطيخ والمنشآت الصحية بالمدينة

شملت الجولة زيارة مستشفى كفر البطيخ المركزي، والإدارة الصحية بالمدينة، إضافة إلى وحدة طب الأسرة بمركز ومدينة كفر البطيخ، وكذلك وحدة طب الأسرة بالجبايلة، وذلك بحضور الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية، ونواب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

السكرتير العام المساعد يتابع ميدانيا للمنشآت الصحية في دمياط خلال عيد الفطر

الاطمئنان على جاهزية المستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية

ركزت الجولة على التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المستلزمات الطبية الأساسية لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية خلال إجازة العيد. كما تم متابعة مدى جاهزية الفرق الطبية والمرافق الصحية لمواجهة أي طوارئ قد تطرأ خلال هذه الفترة.

توجيهات بتكثيف الجهود خلال العيد

شدد اللواء عبد الله عاشور على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، لضمان راحة المرضى وسلامتهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تأتي هذه الجولات في إطار حرص محافظة دمياط على متابعة أوضاع القطاع الصحي، والتأكد من جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

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