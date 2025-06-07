الهلال الأحمر يوزع أضاحي العيد على الأسر الأولى بالرعاية

قام الهلال الأحمر المصري، وفي إطار مبادرته الإنسانية «عيدنا فرحة وتكافل»، يقوم الهلال الأحمر المصري بتوزيع لحوم الأضاحي، طوال أيام العيد، على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك وفق قاعدة بيانات تضمن وصول لحوم للأسر الأولى بالرعاية.

ويستهدف الهلال الأحمر المصري من مبادرة «عيدنا فرحة وتكافل»، إيصال لحوم العيد لأكثر من 20 ألف أسرة في محافظات الجمهورية المختلفة.

وقام متطوعو الهلال المصري، بإعداد المقرات وفق خطة تضمن تحقيق سلامة وأمان وجودة اللحوم الموزعة، وذلك لتجهيز لحوم الأضاحي وتكويدها وإيصالها إلى الأسر المستهدفة، وسط أجواء من البهجة تعكس روح التكافل الاجتماعي.



ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

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