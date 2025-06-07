السبت 07 يونيو 2025
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أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

يستمر  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  فى تنفيذ  انشطة توعوية  بالحدائق العامة بالمحافظات طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2025  لتوعية بأضرار تعاطى المخدرات ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن  الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال  وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان،، كما يتم تنفيذ الأنشطة  بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

 

البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان


وتتضمن الانشطة التوعوية  ورش  حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة   لدى الشباب من زوار الحدائق عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان 

 

التدخين وتعاطى المواد المخدرة

 

 كما تستهدف المبادرة  أيضا  إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من حيث  توفير الخدمات العلاجية  مجانا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي.

كما تتضمن المبادرة  تنفيذ أنشطة مختلفة  بأساليب ابداعية  تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع هدايا  للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها  لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة  من خلال السلم لا يستطيع الوصول  ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين  والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة  ويحقق أهدافه،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح  بعكس من  يدخن‪.


من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان  مدير صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي  استمرار  تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة  وأن تنفيذ الانشطة التوعوية  بالحدائق العامة والمناطق المطورة يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها  الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية  من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية   في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة كذلك تنفيذ أكبر  برنامج وقائى لرفع وعى طلاب المدارس "الإعدادى والثانوى" بخطورة الإدمان خلال فتره الدراسة بالتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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