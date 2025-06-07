بين الدعاء والدموع، سيدات يحتفلن بعيد الأضحى مع أحبابهن الغائبين بالمقابر (فيديو وصور)

في مشهد يعبر عن الإيمان والوفاء، تتواصل زيارات الأهالي إلى مقابر السيدة عائشة بالقاهرة، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الزائرون، محملين بالبخور والورد والمياه، إلى جانب حبوب الطيور، تعبيرًا عن ذكرى وصدقة على أرواح موتاهم.

ولم يقتصر الزاد الذي يحمله الزوار على تلك الأساسيات، بل شملت الأيدي المتوضئة أيضًا المصاحف الصغيرة وعلب البلح، ليزداد المشهد روحانية وتقديرًا.

والتقطت عدسة “فيتو” تتابع الزيارات والطقوس المتوارثة، حيث يُرش الماء على القبور بعناية فائقة، وتُنثر الورود بألوانها الزاهية، بينما يتصاعد دخان البخور في الهواء، وكأنه يحمل معه دعوات صادقة للغائبون.

ووسط سكون المكان وهدوئه، الذي يقطعه فقط صوت الريح وحفيف أوراق الشجر، تُتلى الفاتحة بخشوع، وتعلو الهمسات بالدعاء الخالص. وفي لفتة إنسانية عميقة، تتناثر حبوب الطيور على أطراف القبور، لتكون صدقة جارية للروح، يشارك فيها الأحياء الأموات في فعل الخير.

وتختلط الدموع الصامتة بذكريات العيد، في مشهد إنساني دافئ يمزج بين الحزن والحنين والوفاء، ليؤكد على عمق الروابط الأسرية التي لا تنقطع بحدود الحياة والممات.

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