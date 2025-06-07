السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأطفال يلعبون الكرة داخل حديقة الأزهر احتفالا بثاني أيام العيد (صور)

حديقة الأزهر بعيد
حديقة الأزهر بعيد الأضحى، فيتو
ads

احتفل الأطفال بثاني أيام عيد الأضحى في حديقة الأزهر بطرق مختلفة، فبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أن ذلك لم يمنع العائلات والأطفال من الاستمتاع بأجواء العيد.

واستطاعت عدسة “فيتو” التقاط لحظات الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال والشباب أثناء لعبهم كرة القدم بالقرب من النافورة المائية، بينما اختار البعض الآخر ركوب الملاهي المختلفة مع الأصدقاء أو العائلة. 

احتفال المصريين بأول أيام عيد الأضحى

وشهدت القاهرة الكبري إقبالًا كثيفًا من الأطفال والشباب في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تدفق عدد كبير من المواطنين إلى منطقة وسط البلد في القاهرة فقام بعضهم بالجلوس على الأرصفة لأخذ قسط من الراحة بعد قضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء العيد وأخذ الصور التذكارية.

كما شهدت إقبالا ضعيفا على دور العرض في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاهدة أفلام العيد.

وشهدت ملاهي بيبي لاند إقبالا متوسطا من الأطفال والأسر في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، حيث ظهرت الملاهي فارغة إلى حد ما والإقبال يكاد يكون ضعيفا.

وتوافد إلى ضريح السيدة زينب العشرات من الزوّار عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط أجواء روحانية، كما رصدت عدسة “فيتو” شعائر صلاة يوم الجمعة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة روحانية عالية بين المصلين وتأثرهم بدعاء أمام المسجد بحفظ مصر وجيشها وتحرير المسجد الأقصى.

كما لجأ العديد من زوار الحديقة لطرق مختلفة لتفادي الحر والتغلب عليه فمنهم من قام  بشرب المياه المثلجة والعصائر الطبيعية والاختباء تحت الأشجار والمظلات واللعب في البحيرة بقوارب البدال.

وشهدت الحديقة اليابانية تزايدا ملحوظا في أعداد الزائرين من الأطفال عقب صلاة الجمعة بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

واستطاعت عدسة “فيتو” أن تلتقط صورا لإقبال الأطفال والشباب على الحديقة اليابانية بمحافظة القاهرة عقب صلاة الجمعة أول أيام عيد الأضحى وذلك رغم ارتفاع درجة حرارة الطقس. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجواء العيد ثاني ايام عيد الاضحي عيد الأضحى حديقة الازهر

الأكثر قراءة

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

تراجع جديد لأسعار الذهب فى الصاغة (آخر تحديث)

7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى السبت و3 أسباب وراء اختلاف الموعد

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

إنشاء الجامعات الأهلية وقرارات رئاسية مهمة، آخر إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

8 نصائح من القومي للبحوث لتجنب مخاطر اللحوم في عيد الأضحى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تراجع أسعار الفضة في ثانى أيام عيد الأضحى

تراجع جديد لأسعار الذهب فى الصاغة (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام في مشوار أحمد سيد زيزو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها والأعمال المستحبة فيها، كل ما تريد معرفته عن أيام التشريق

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

لو فاتك حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة مع العمرة

المزيد
الجريدة الرسمية