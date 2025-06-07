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أخبار مصر

إقبال ضعيف على الحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

الحديقة الدولية بعيد
الحديقة الدولية بعيد الأضحى، فيتو
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شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالًا ضعيفًا اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى فترة الظهيرة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 

ورصدت عدسة "فيتو" إقبال عدد قليل من العائلات على الحديقة للاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة والملاهي المتنوعة. 

  احتفال المصريين بأول أيام عيد الأضحى

وشهدت القاهرة الكبري إقبالًا كثيفًا من الأطفال والشباب في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تدفق عدد كبير من المواطنين إلى منطقة وسط البلد في القاهرة فقام بعضهم بالجلوس على الأرصفة لأخذ قسط من الراحة بعد قضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء العيد وأخذ الصور التذكارية.

كما شهدت إقبالا ضعيفا على دور العرض في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاهدة أفلام العيد.

وشهدت ملاهي بيبي لاند إقبالا متوسطا من الأطفال والأسر في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد أداء صلاتي العيد والجمعة، حيث ظهرت الملاهي فارغة إلى حد ما والإقبال يكاد يكون ضعيفا.

وتوافد إلى ضريح السيدة زينب العشرات من الزوّار عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط أجواء روحانية، كما رصدت عدسة “فيتو” شعائر صلاة يوم الجمعة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة روحانية عالية بين المصلين وتأثرهم بدعاء أمام المسجد بحفظ مصر وجيشها وتحرير المسجد الأقصى

كما لجأ العديد من زوار الحديقة لطرق مختلفة لتفادي الحر والتغلب عليه فمنهم من قام  بشرب المياه المثلجة والعصائر الطبيعية والاختباء تحت الأشجار والمظلات واللعب في البحيرة بقوارب البدال.

وشهدت الحديقة اليابانية تزايدا ملحوظا في أعداد الزائرين من الأطفال عقب صلاة الجمعة بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

واستطاعت عدسة “فيتو” أن تلتقط صورا لإقبال الأطفال والشباب على الحديقة اليابانية بمحافظة القاهرة عقب صلاة الجمعة أول أيام عيد الأضحى وذلك رغم ارتفاع درجة حرارة الطقس. 

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