السبت 07 يونيو 2025
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حملات مكثفة على المخابز والأسواق في أول أيام العيد بدمياط (صور)

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة على المخابز بدمياط، فيتو

قاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، مجدي عبد الكريم، حملة تفتيشية موسعة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

50 مخالفة تموينية في يوم واحد

أسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة تموينية متفرقة، شملت نقص وزن في الخبز، عدم وجود سجل زيارات، مخالفات خاصة بالمواصفات، غش تجاري، إدارة منشآت بدون ترخيص، عدم إعلان الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات في مستودعات الغاز تتعلق بعدم إعلان أسعار الأسطوانات.

حملات تموينية مكثفة علي المخابز والاسواق
حملات تموينية مكثفة علي المخابز والأسواق

إحالة للنيابة واستمرار الحملات

تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد وكيل الوزارة أن الحملات مستمرة يوميًّا لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات تلاعب أو غش تجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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