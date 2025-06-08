الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يقود هجوم فرنسا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا وفرنسا
ألمانيا وفرنسا

دوري الأمم الأوروبية، يحتضن ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين ألمانيا وفرنسا، لتحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

تشكيل فرنسا أمام ألمانيا


حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوستو، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، بادي، دين.

خط الوسط: تشاوميني، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ريان شرقي، كولو مواني، كيليان مبابي، تورام.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

تُقام مباراة ألمانيا ضد فرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية 2025 في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

 

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويسعى منتخب ألمانيا صاحب الأرض،  للفوز لتجميل الصورة بعد الخسارة أمام البرتغال، ومحاولة الحصول على مركز أفضل.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لتجنب خسارة جديدة بعد الهزيمة من إسبانيا، خاصة بعد الأداء الجيد في الشوط الثاني وتقليص التأخر من 5-1 إلى 5-4.


ويغيب عن فرنسا ضد ألمانيا كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، إثر إصابتهما عقب المشاركة أمام إسبانيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم الأوروبية تحديد المركز الثالث دوري الأمم الأوروبية 2025 دوري الأمم الأوروبية مباراة ألمانيا ضد فرنسا محاول مباراة ألمانيا وفرنسا

مواد متعلقة

رونالدو يعلن موقفه رسميا من المشاركة في كأس العالم للأندية

نجم ميلان يطلب الرحيل والإدارة تشترط 70 مليون يورو

عكس الأهلي وزيزو، بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع ليفركوزن قبل كأس العالم

ليفربول يحسم صفقة جوهرة ألمانيا مقابل 150 مليون يورو

العين الإماراتي يواصل تدريباته لمواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية (صور)

رسميا، توتنهام يعلن إقالة مدربه بوستيكوجلو

رسميا، روما يعلن تعيين جاسبريني مديرا فنيا للفريق

مانشستر سيتي: ما يحلى العيد إلا بأهداف عمر مرموش (فيديو)

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

كاتس يهدد نشطاء السفينة "مادلين" ويطالب جيش الاحتلال بمنعهم من الوصول لغزة

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية