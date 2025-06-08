حريق هائل يلتهم مصنع كتان في الغربية (صور)

شهدت قرية شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مصنع كتان "درويش"، مما أسفر عن خسائر مادية جسيمة دون وقوع خسائر بشرية، بحسب المعلومات الأولية.

كانت غرفة العمليات بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم داخل مصنع الكتان بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من إدارة الحماية المدنية بزفتى، مدعومة بقوات من مديرية الأمن والإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود المتواصلة، وسط تواجد أمني مكثف لضمان سلامة الأهالي ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكدت مصادر أمنية أن المعاينة الأولية تشير إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وتقدير الخسائر.

ويُعد مصنع كتان "درويش" من أكبر مصانع الكتان في مركز زفتى، ويعمل به عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، ما أثار حالة من القلق والحزن بين السكان نتيجة الحادث.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحريق، والتأكد من مدى التزام المصنع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

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