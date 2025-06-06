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العيد فرحة، ألعاب وملاهي واحتفالات الأطفال بعيد الأضحى بحدائق الغربية (فيديو)

ألعاب وملاهي واحتفالات
ألعاب وملاهي واحتفالات للأطفال بعيد الأضحى بحدائق الغربية

شهدت حدائق ومتنزهات محافظة الغربية، اليوم، توافدًا كثيفًا من الأسر للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتوفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال وذويهم.

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وتحولت الحدائق العامة الكبرى في مدن الغربية إلى ساحات للبهجة، حيث انتشرت الألعاب الترفيهية والمراجيح ومناطق الملاهي الصغيرة، وسط أجواء من المرح تعالت فيها ضحكات الأطفال وزغاريد الأمهات.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن مظاهر العيد هذا العام جاءت مختلفة ومميزة، خاصة مع توفير أنشطة ترفيهية وفقرات فنية ومسابقات للأطفال، مما أضفى طابعًا خاصًا على الأجواء وجعل الحدائق مقصدًا أساسيًا لقضاء أول أيام العيد.

من جانبه، وجه اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والحدائق العامة، لضمان سلامة الزوار وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه لهم خلال أيام العيد.

وقد شارك عدد من المتطوعين في تنظيم الفعاليات وتوزيع البالونات والحلوى على الأطفال، في مبادرة تهدف لنشر السعادة ورسم الابتسامة على وجوه الصغار، في مشهد يجسد معاني التكافل وروح العيد.

وتستمر الاحتفالات طوال أيام عيد الأضحى، وسط توقعات بازدياد الإقبال على المتنزهات في ظل تحسن الأحوال الجوية والإجازات الرسمية.

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