الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط 3 عاطلين متهمين بالشروع في قتل جارهم بحدائق القبة

تحقيقات
تحقيقات

أمرت نيابة حدائق القبة بسرعة ضبط وإحضار 3 اشخاص متهمين بالشروع في قتل جارهم وطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب. 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين عدد من الجيران ونتج عنها إصابة شاب بجروح طعنية مختلفة في حدائق القبة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

3 عاطلين يعتدون الاعتداء بسلاح أبيض على جارهم

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص قيام 3 عاطلين بالاعتداء بسلاح أبيض على المجني عليه بسبب خلافات الجيرة.


وتكثف قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي تباشر التحقيق.

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