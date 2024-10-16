إحالة عاطلين للجنايات بتهمة قتل شاب بحدائق القبة
أمرت نيابة حدائق القبة، إحالة شخصين للجنايات في قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بينهما فى منطقة حدائق القبة.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بين شاب وشخصين ونتج عنها إصابة المجني عليه فى حدائق القبة، ونقل إلى المستشفى وتوفى بداخلها.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص قيام عاطلين بالاعتداء على المجني عليه.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهما.
وأرشد المتهمان عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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