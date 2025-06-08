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رياضة

نهائي دوري الأمم الأوروبية، توقعات الذكاء الإصطناعي لموقعة إسبانيا والبرتغال

إسبانيا والبرتغال،
إسبانيا والبرتغال، فيتو

نهائي دوري الأمم الأوروبية، تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم الأحد لمتابعة مباراة البرتغال ضد إسبانيا، على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، وذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

وتوقع الذكاء الإصطناعي فوز منتخب إسبانيا على البرتغال بنتيجة (2-1)، في المباراة التي تقام بينهما اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وجاء توقع الذكاء الإصطناعي كالتالي:

- معظم التوقعات ترجح كفة إسبانيا للفوز، خاصة بعد أدائها القوي ضد فرنسا (5-4)، وهجومهم المتنوع بقيادة لامين يامال ونيكو ويليامز. 

-  الذكاء الاصطناعي أعطى إسبانيا نسبة فوز 48% مقابل 34% للبرتغال، والباقي للتعادل وركلات الترجيح.

-   النتيجة الأقرب 2-1 لصالح إسبانيا، لكن منتخب البرتغال لن يكون خصم سهل، خصوصًا مع وجود كريستيانو رونالدو وخبرتهم في قلب النتائج.

وتأهل منتخب البرتغال بقيادة رونالدو إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في نصف النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-1، فيما تجاوز المنتخب الإسباني بقيادة الشاب لامين يامال نظيره الفرنسي في مباراة مثيرة انتهت بفوز “لاروخا” بنتيجة 5-4.

وفي حال انتهاء مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بالوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الحسم بركلات الترجيح.

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