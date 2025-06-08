تشكيل ألمانيا المتوقع أمام فرنسا لتحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يحتضن ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم الأحد، مواجهة ألمانيا وفرنسا، لتحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميش، جوناثان تاه، روبن كوخ، أنطون.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، جروس، فيرتز.

خط الهجوم: ليروي ساني، ماكسيميليان ميتلشتيت، نيكلاس فولكروج.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

تُقام مباراة ألمانيا ضد فرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية 2025 اليوم الأحد، على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وتنطلق صفارة المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية



تذاع مباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويسعى منتخب ألمانيا صاحب الأرض، للفوز لتجميل الصورة بعد الخسارة أمام البرتغال، ومحاولة الحصول على مركز أفضل.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لتجنب خسارة جديدة بعد الهزيمة من إسبانيا، خاصة بعد الأداء الجيد في الشوط الثاني وتقليص التأخر من 5-1 إلى 5-4.



ويغيب عن فرنسا ضد ألمانيا كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، إثر إصابتهما عقب المشاركة أمام إسبانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.