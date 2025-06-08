الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرية العتوة بالغربية ترتدي ثوب الحزن بعد وفاة شاب قبل زفافه بساعات

شاب المتوفى
شاب المتوفى

سادت حالة من الحزن العميق بين أهالي قرية العتوة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، عقب وفاة الشاب محمد عبد الباسط العزب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه، وبعد أسبوع واحد فقط من عقد قرانه، في واقعة أليمة صدمت الجميع.

العيد فرحة، ألعاب وملاهي واحتفالات الأطفال بعيد الأضحى بحدائق الغربية (فيديو)

ضبط طالب جامعي دهس سيدة مسنة بسيارة بدون لوحات في طنطا

كان الراحل يستعد ليوم زفافه المنتظر، حين فوجئ الأهالي بخبر وفاته المفاجئة، ما أدخل القرية بأكملها في حالة من الذهول والأسى. وخرج المئات من أبناء الغربية في موكب جنائزي مهيب لتشييع جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير، وسط مشاعر من الحزن والدعاء.

 

وأكد الأهالي أن الفقيد كان معروفًا بين الجميع بدماثة خلقه وسيرته الطيبة، وكان محبوبًا لدى الصغير والكبير. 

 

وقد عمّ الحزن كل بيت في محافظة الغربية عامة والقرية خاصة فيما ارتدت النساء السواد وارتفعت أكف الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتناقل رواد موقع "فيسبوك" من أبناء القرية صورة لبطاقة دعوة الفرح بجانب إعلان الوفاة، في مشهد موجع يلخص حجم المأساة التي ألمّت بأسرة الشاب وأصدقائه، محوّلة الفرح المنتظر إلى حزن لا يُنسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ضبط طالب جامعي دهس سيدة مسنة بسيارة بدون لوحات في طنطا

مصرع طفل سقط من الطابق الثالث أثناء لهوه بطائرة ورقية احتفالا بالعيد في طنطا

العيد فرحة، ألعاب وملاهي واحتفالات الأطفال بعيد الأضحى بحدائق الغربية (فيديو)

ركوب الخيل.. أبرز مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى فى الغربية (فيديو)

الأكثر قراءة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

موقف زيزو من ودية الأهلي وباتشوكا

فور اعتمادها، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية