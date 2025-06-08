قرية العتوة بالغربية ترتدي ثوب الحزن بعد وفاة شاب قبل زفافه بساعات

سادت حالة من الحزن العميق بين أهالي قرية العتوة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، عقب وفاة الشاب محمد عبد الباسط العزب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه، وبعد أسبوع واحد فقط من عقد قرانه، في واقعة أليمة صدمت الجميع.

كان الراحل يستعد ليوم زفافه المنتظر، حين فوجئ الأهالي بخبر وفاته المفاجئة، ما أدخل القرية بأكملها في حالة من الذهول والأسى. وخرج المئات من أبناء الغربية في موكب جنائزي مهيب لتشييع جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير، وسط مشاعر من الحزن والدعاء.

وأكد الأهالي أن الفقيد كان معروفًا بين الجميع بدماثة خلقه وسيرته الطيبة، وكان محبوبًا لدى الصغير والكبير.

وقد عمّ الحزن كل بيت في محافظة الغربية عامة والقرية خاصة فيما ارتدت النساء السواد وارتفعت أكف الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتناقل رواد موقع "فيسبوك" من أبناء القرية صورة لبطاقة دعوة الفرح بجانب إعلان الوفاة، في مشهد موجع يلخص حجم المأساة التي ألمّت بأسرة الشاب وأصدقائه، محوّلة الفرح المنتظر إلى حزن لا يُنسى.

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