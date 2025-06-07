مصرع طفل سقط من الطابق الثالث أثناء لهوه بطائرة ورقية احتفالا بالعيد في طنطا

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بقرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرعه، متأثرًا بإصاباته البالغة، بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء لهوه بطائرة ورقية، أثناء احتفاله بالعيد.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفل من أحد العقارات السكنية بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين أن الطفل كان يلهو بطائرة ورقية أعلى سطح المنزل، وفقد توازنه ليسقط من الطابق الثالث.

تم نقل الطفل إلى المستشفى الجامعي بـ طنطا في حالة حرجة، حيث خضع لمحاولات إنعاش وعلاج عاجل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه وبدء التحقيقات في ملابسات الحادث.

وقد خيَّم الحزن على أهالي قرية تلبنت قيصر عقب نبأ وفاة الطفل، وسط حالة من الحزن الشديد بين جيرانه وأقرانه.

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