اللجنة الأولمبية الصينية تايبيه تهنئ ياسر إدريس والمصرية تدعو لزيارة رسمية

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية صباح اليوم خطاب تهنئة رسمي من اللجنة الأولمبية الصينية تايبيه، برئاسة لين هونغ داو، هنأت فيه المهندس ياسر إدريس بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية المصرية.

وأعرب لين في الخطاب عن خالص تهانيه بالنيابة عن اللجنة الأولمبية الصينية تايبيه، مؤكدًا أن انتخاب المهندس ياسر إدريس يعكس ما يتمتع به من قيادة متميزة والتزام طويل بالحركة الأولمبية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الصينية تايبيه: «إن انتخابكم هو شهادة على قيادتكم البارزة والالتزام الطويل الأمد بالحركة الأولمبية، وأنا على يقين أنه من خلال إرشادكم، ستواصل مصر الازدهار وتقديم مساهمات كبيرة في المجتمع الرياضي العالمي».

وأكد لين تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية خلال السنوات المقبلة، متمنيًا للمهندس ياسر إدريس دوام التوفيق والنجاح في ولايته الجديدة.

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