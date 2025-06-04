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تكريم نادي متحدي الإعاقة بالفيوم الحاصل على دوري كرة السلة كراسي متحركة

الفريق الفائز، فيتو
الفريق الفائز، فيتو

شهد عادل فهمي وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالفيوم  حفل تكريم أبطال الدوري العام لكرة السلة للكراسي المتحركة والجهاز الفني للفريق الفائز بالبطولة، الذي أقيم اليوم الأربعاء بالحديقة الدولية، وقد تم تكريم  اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

بطولة الدوري العام إنجاز جديد

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، إن حصول نادي متحدي الإعاقة على بطولة الدوري العام، هو إنجاز يضاف إلى سجل بطولات  أبطال كرة السلة للكراسي المتحركة، ولفت إلي  أن دعم أصحاب الهمم يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

دعم نادي متحدي الإعاقة

 وقد حقق أبناء نادي متحدي الإعاقة عديد بطولات محلية ووطنية، وواجب مديرية الشباب والرياضة استمرار الدعم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز رياضة ذوي القدرات الخاصة.

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وفي سياق منفصل الـتقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، أحمد ياسر ممثلًا عن فرق جوالة مجموعات أجياد الكشفية، لتقديم دعوة رسمية لحضور فعاليات الملتقى، الذي سيُعقد في مخيم أجياد الكشفي بنادي الفوز، ويهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز روح الانتماء والتطوع من خلال أنشطة كشفية متنوعة، تسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

 

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