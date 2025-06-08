أحدهما لقي مصرعه على الفور، سباق للدراجات النارية ينتهي بمأساة في الشرقية

شهد طريق بلبيس – مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، حادثًا مروعًا، صباح اليوم، (ثالث ايام العيد) إثر سباق عشوائي بالدراجات النارية نظمه عدد من الشباب، مما أسفر عن وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين بإصابات متفاوتة.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة وإصابة 5 في حادث مروري بالشرقية

وأسفر الحادث عن وفاة “عبده ع. ا." في موقع الحادث، بينما نُقل ثلاثة آخرون من قرية العدلية التابعة لمركزبلبيس محافظة الشرقية إلى المستشفى في حالة حرجة، بالإضافة إلى شاب رابع حالته مستقرة نسبيًا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن مجموعة من الشباب نظموا سباقًا عشوائيًا بالدراجات النارية على الطريق العام دون أي التزام بقواعد المرور؛ ما أدى إلى فقدان السيطرة على إحدى الدراجات ووقوع الحادث.

وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتسليم الجثة لذويها عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيق.

حوادث الطرق.. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، وعدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، واتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، والمحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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